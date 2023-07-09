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Стал известен формат следующего саммита БРИКС

Президент ЮАР Рамафорса заявил об очном формате предстоящего саммита БРИКС

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Shutterstock

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил на видео в своем Twitter, что следующий саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август в Йоханнесбурге, будет очным.

«У нас будет очный саммит БРИКС... Он не будет виртуальным», — сказал Рамафоса, отметив, что организация не проводила саммиты в очном формате почти три года.

До этого посол по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал заявил, что главы всех стран Африки приглашены на саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. По его словам, президент ЮАР Сирил Рамапоса решил пригласить всех лидеров африканских стран по линии взаимодействия с БРИКС. Всем им направлены приглашения.

Он отметил, что в 2023 году ЮАР председательствует в БРИКС и уделяет особое внимание Африке и поискам новых форм партнерства.

29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема заявила, что республика надеется на положительное решение государств — членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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