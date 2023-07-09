Байден оценил возможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас.

«Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент...», — сказал Байден.

По словам главы США, он детально обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским данный вопрос и дал ему понять, что США продолжат обеспечивать безопасность Украины и поставлять ей вооружения. При этом он отметил, что преждевременно говорить о членстве страны в НАТО и призывать к голосованию, поскольку «необходимо выполнить ряд других требований».

До этого американский лидер говорил в интервью телеканалу CNN, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО. По словам Байдена, он готов оказать помощь Украине в подготовке к вступлению в альянс, а также предоставить гарантии безопасности на промежуточный период.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что Украина имеет право на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.