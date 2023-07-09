Генсек НАТО заявил о неуверенности в участии Зеленского в саммите

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам генсека, невозможно быть «на 100% уверенным», что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. При этом Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.

По информации телеканала, решение Зеленского о посещении саммита может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Столтенберг при этом указал, что «абсолютно» уверен в достижении приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.

До этого Зеленский обсудил в Луцке с польским коллегой Анджеем Дудой предстоящий саммит НАТО. Он также сообщал, что провел разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, чтобы «скоординировать позиции» перед саммитом.

Лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе 11–12 июля. Ожидается также, что украинский лидер примет в нем участие и будет настаивать на принятии Украины в альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.