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Генсек НАТО заявил о неуверенности в участии Зеленского в саммите

Столтенберг заявил, что не может быть на 100% уверен в участии Зеленского в саммите НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя быть уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам генсека, невозможно быть «на 100% уверенным», что Зеленский примет участие в мероприятие на фоне конфликта на Украине. При этом Столтенберг отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским лидером, добавив, что они уже несколько раз разговаривали.

По информации телеканала, решение Зеленского о посещении саммита может зависеть от того, будет ли он доволен сигналами от союзников по поводу членства в альянсе. Столтенберг при этом указал, что «абсолютно» уверен в достижении приемлемой для Киева договоренности о будущем Украины в НАТО.

До этого Зеленский обсудил в Луцке с польским коллегой Анджеем Дудой предстоящий саммит НАТО. Он также сообщал, что провел разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, чтобы «скоординировать позиции» перед саммитом.

Лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе 11–12 июля. Ожидается также, что украинский лидер примет в нем участие и будет настаивать на принятии Украины в альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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