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Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

ТАСС: глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Украине и зерновую сделку

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Кирилл Брага/РИА Новости

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в воскресенье, 9 июля, разговор по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком ведомстве.

«В ходе переговоров министры обсудили Украину и последние события вокруг Стамбульского соглашения по зерну», — подчеркнул источник агентства.

5 июля Фидан заявлял, что Анкара выступает за продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. По его словам, Турции удалось обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам, благодаря зерновой сделке турецкая сторона смогла посадить за стол переговоров Россию, Украину и ООН, предотвратив тем самым глобальный продовольственный кризис.

До этого сообщалось, что оснований для продления Россией зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, нет. В российском министерстве поясняли, что на фоне скорого истечения сделки, которая не может быть продлена без согласия всех сторон — России, Турции и Украины, отмечается «очередной всплеск пропагандистской активности» со стороны западных стран, Украины и Секретариата ООН.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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