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США заявили о ликвидации лидера ИГИЛ* Усамы аль-Махаджира в Сирии

Центральное командование США заявило о ликвидации лидера ИГИЛ Усаму аль-Махаджира

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Dado Ruvic/Reuters

Центральное командование США заявило о ликвидации лидера ИГИЛ (организация запрещена в России) Усаму аль-Махаджира в Сирии, передает Reuters.

Удар был нанесен 7 июля в бою, который «длился почти два часа», заявили в командовании США.

Ранее сообщалось, что террористы ИГ напали на жилой дом в Ираке, в результате атаки погибли два человека.

Вооруженная группировка совершила нападение на дом в городе Эт-Тармия, после чего скрылась в неизвестном направлении. Двое сторонников ополчения погибли, еще двое получили ранения.

До этого силы безопасности Сирии уничтожили двух полевых командиров «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) в провинции Дераа.

По данным источника сирийского агентства в силовых структурах, операция по ликвидации лидеров ИГ была проведена 8 мая. Убитых боевиков обвиняют в организации покушений, установке взрывных устройств, а также в нападениях на сирийских военнослужащих и мирных жителей в Дераа.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ*.

*   организация запрещена в России
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