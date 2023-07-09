Столтенберг сделал прогноз о решении НАТО по Украине на саммите в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, что государства в составе НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в альянс.

По его словам, принять единую позицию не легко, так как союзники имеют различные позиции и взгляды. Но, по его словам, сила НАТО заключается в том, что члены альянса всегда могут сплотиться вокруг общей цели.

По словам Столтенберга, он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Газета The Telegraph писала, что Германия хочет отложить вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вильнюсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Луцке с польским коллегой Анджеем Дудой предстоящий саммит НАТО.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.