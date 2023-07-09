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Опрос показал отношение немцев к работе федерального правительства

INSA: 70% опрошенных немцев недовольны работой федерального правительства

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Fabrizio Bensch/Reuters

Результаты исследования социологического института INSA, проведенного по заказу Bild am Sonntag, свидетельствуют, что семь из десяти немцев недовольны работой правящей «светофорной» коалиции, состоящей из фракций СвДП, СДПГ и «Зеленых».

Из результатов исследования следует, что только 23% опрошенных удовлетворены работой правительства. Это является самым низким показателем за все время работы коалиции.

Среди сторонников партии СДПГ каждый второй недоволен работой «светофора», а среди избирателей «Зеленых» — 44%, из сторонников СвДП, отрицательно оценивающих работу кабмина 70%.

Министр обороны Германии Борис Писториус стал единственным членом кабмина, работу которого одобряют более половины опрошенных (51%). Они полагают, что министр работает «добросовестно» и поэтому смог добиться увеличения военного бюджета.

Исследование проводилось с 6 по 7 июля, в нем приняли участие 1004 человека.

Газета The Telegraph писала, что Германия хочет отложить вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вильнюсе.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.

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