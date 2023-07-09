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Явка на выборах президента Узбекистана превысила 60%

ЦИК: в Узбекистане на выборах президента явка превысила 60%

Замглавы ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров заявил на брифинге, что явка избирателей на первых в истории республики досрочных выборах президента к 15.00 (13.00 мск) достигла 60,74%, передает ТАСС.

«Всего по стране к 15:00 уже проголосовали порядка 11 705 357 избирателей, или 60,74%», — сказал он.

Для признания выборов состоявшимися порог явки должен составить 33%, этот порог был преодолен примерно за первые три часа с момента открытия участков. К 13.00 местного времени (11.00 мск) явка http://www.gazeta.ru/politics/news/2023/07/09/20837984.shtmlдостигла 52%.

Голосование продолжится до 20.00 (18.00 мск) воскресенья, 9 июля. Итоги будут подводиться ближе к утру 10 июля. Выборы организованы после внесения в конституцию Узбекистана поправок об изменении срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проголосовал на досрочных выборах главы государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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