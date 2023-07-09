В МИД России отреагировали на намерение Франции усилить военную поддержку Украине

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что высказывание главы МИД Франции Катрин Колонна о намерении Парижа усилить военную поддержку Украины сразили бы первого президента Франции генерала Шарля де Голля.

«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», — написала она.

9 июля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж усилит военную поддержку Киева, сейчас готовятся новые поставки. Дипломат подчеркнула, что поддержка Украине «будет продолжаться и усиливаться». По ее словам, французская поддержка будет направлена на обеспечение потребностей, которые высказали украинские власти.

24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее газета The Telegraph писала, что Германия хочет отложить вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вильнюсе.