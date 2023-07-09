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Зеленский обсудил с Дудой предстоящий саммит НАТО

Зеленский обсудил в Луцке с польским коллегой Дудой саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Луцке с польским коллегой Анджеем Дудой предстоящий саммит НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

«Договорились действовать вместе, чтобы получить лучший результат для Украины», — написал он.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте военное сотрудничество и сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

По его словам, стороны также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.

До этого украинский президент опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия на остров Змеиный, расположенный в Одесской области.

На кадрах украинский лидер направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака, а также полностью экипированных людей. Перед тем, как пройти на сушу, Зеленский и Ермак надели на себя бронежилеты.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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