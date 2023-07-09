Автор The Federalist Натаниэль Блейк считает, что в украинском конфликте Российская Федерация наносит США унизительное поражение, показывая слабость американского военно-промышленного комплекса.

»Россия в состоянии медленно одержать победу и в процессе нанести унизительное поражение Западу», – пишет Блейк.

Журналист отмечает, что Соединенные Штаты не могут «реализовать амбициозную цель стать арсеналом демократии». Он указывает, что только энтузиазмом Украине невозможно помочь.

«Ход боевых действий еще не предрешен, однако нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны», – говорится в статье.

Обозреватель подчеркивает, что начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) принесло разочарование. Блейк обращает внимание на то, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а Россия продолжает усиливать натиск.

«Неспособность Соединенных Штатов поддерживать производство оружия на уровне военного времени – это плохая новость для Украины», – подытожил автор.

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщала, что украинским военным не хватает танков и бронетехники, чтобы попытаться захватить российские оборонительные линии.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.