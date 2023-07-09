Стала известна явка избирателей на выборах президента Узбекистана

Явка избирателей на первых в истории Узбекистана досрочных выборах главы государства к 13.00 местного времени (11:00 мск) достигла более 52%, заявил заместитель главы Центризбиркома республики Бахром Кучкаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего по стране к 13.00 уже проголосовали порядка 10 млн 052 тыс. избирателей, или 52,16%», — уточнил замглавы ЦИК Узбекистана.

Порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33%, его удалось преодолеть практически через три часа с момента начала голосования на участках.

По словам Кучкарова, сейчас в ЦИК направлено 82 жалобы и обращения. Все сигналы и сообщения будут проверяться на предмет нарушений, заключил замглавы ЦИК.

Голосование продолжится до 20.00 (18.00 мск) воскресенья, 9 июля. Итоги будут подводиться ближе к утру 10 июля. Выборы организованы после внесения в конституцию Узбекистана поправок об изменении срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проголосовал на досрочных выборах главы государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.