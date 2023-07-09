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В МИД Украины заявили, что путь страны в НАТО после саммита станет короче

Кулеба сообщил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что несколько важных решений по линии Украина — НАТО уже удалось согласовать. Его цитирует издание «Украинская правда».

Он отметил, что путь Украины в Североатлантический альянс после предстоящего саммита «станет короче».

«Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», — сказал он.

При этом Кулеба отметил, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения его страны вступить в НАТО.

9 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала участников саммита Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, уделить все внимание теме безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого газета The Telegraph сообщала, что Германия хочет отложить вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вильнюсе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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