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Глава Минфина США нарушила дипломатический этикет в Китае

Глава Минфина США Йеллен нарушила этикет при встрече с премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном

Глава Минфина США Джанет Йеллен допустила ряд ошибок, нарушив правила дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном, сообщает The New York Post (NYP).

Так, политик слишком оживленно кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником, который, как заметно на видео, даже попятился, «чтобы дать сияющей Йеллен больше места для поклона».

«Протокольная ошибка, которую критики назвали признаком американской слабости», — пишет издание.

Как прокомментировал эту встречу экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего, «американский чиновник никогда не кланяется». В свою очередь почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству Джером А. Коэн отметил, что поклоны не являются частью принятого протокола.

Более того, Йеллен ошиблась, назвав Хэ Лифэна «вице-премьером Ху».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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