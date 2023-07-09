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ЦИК Узбекистана объявил выборы президента страны состоявшимися

ЦИК Узбекистана: выборы президента страны состоялись, проголосовали 33,54% избирателей

Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,54%. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, сообщает РИА Новости.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», — добавил Кучаров..

По информации агентства, на выборах президента в 2021 году явка на 11.00 местного времени была 33,6% избирателей.

Для того чтобы выборы были признаны состоявшимися в Узбекистане, требуется не менее 33% голосов от зарегистрированных избирателей республики.

Участки для голосования закроются в 18.00 мск. Всего в Узбекистане 19,414 млн избирателей, следует из статистики ЦИК.

Итоги выборов будут подводить утром 10 июля.

До этого в ЦИК Узбекистана положительно оценили «день тишины» перед выборами.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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