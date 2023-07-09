На Украине рассмотрят петицию о сохранении украинского дубляжа при показе фильмов

Украинский президент Владимир Зеленский будет рассматривать одну из петиций против законопроекта о статусе английского языка на территории страны, она касается сохранения украинского дубляжа в кинотеатрах. Обращение опубликовано на сайте офиса главы государства.

Инициативу начнут изучать в связи с набором минимального числа подписей, требующихся для рассмотрения, — 25 тыс.

Согласно законопроекту, иностранные фильмы на английском языке могут начать показывать с субтитрами, в 2025 году доля кино на языке оригинала составит 50%, а к 2027 году — 100%.

По мнению автора петиции, следует пересмотреть пункт, потому что при отказе от дубляжа может существенно снизиться популярности украинского языка среди населения. Кроме того, может быть нанесен урон кинотеатрам страны и индустрии дубляжа.

Также подобная мера может подтолкнуть зрителей начать смотреть картины на пиратских сайтах на русском языке.

В петиции предложено не отказываться от дубляжа, а увеличить количество сеансов с целью оставить право выбора человеку, решившему сходить в кино.

До этого две петиции с требованием отстранить Кличко от должности главы администрации Киева были зарегистрированы на сайте президента.

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