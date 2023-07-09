На Украине отчитали Зеленского за «шопинг-тур»

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своих зарубежных поездок продолжает игнорировать беженцев, считает экс-советник Леониды Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщается в блоге украинского политика.
По словам Соскина, Зеленский, посещая другие страны, вместо помощи украинским беженцам и встреч с ними решает свои личные вопросы.
Бывший советник Кучмы обратил внимание, что все ранее наблюдали «так называемый шопинг-тур Зеленского».
«Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — добавил Соскин.
Он пояснил, что все факторы указывают на отсутствие у Зеленского интереса к украинскому народу в других странах.
Соскин предложил провести на Украине досрочные выборы с целью смены президента и руководства властей.
В июне президент Украины встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите в Кишиневе.
Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.