Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Lex Fridman заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.

«Не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы Украина смогла победить Россию. В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось», — сказал он.

Также Кеннеди подчеркнул, что Европа сегодня сама испытывает серьезные внутренние проблемы, приведя в пример протесты во Франции, Германии и Италии.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов указал, что на Украине происходит насильная вербовка людей для пополнения живой силы в армии. Кеннеди-младший добавил, что украинцы призывного возраста стараются уехать из страны, чтобы не попасть на фронт.

До этого Роберт Кеннеди-младший обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот «продает» мировой общественности ложную информацию об Украине, скрывая настоящее положение дел. Он отметил, что все, что говорит глава Белого дома об Украине, — ложь.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны