Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor SC.

Макгрегор заявил, что вместо России США уничтожают Украину и что Киев был не интересен для Вашингтона.

Как ранее заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, американские власти превратили Украину в скотобойню и из-за действий США погибли 350 тысяч молодых украинцев. Он подчеркнул, что Вашингтон скрывает от американцев правду.

В свою очередь советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн допустил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях. Он также считает, что Украине нужно признавать текущие границы государства.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».