Крым намерен привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона собираются привлечь президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвинил Зеленского и его соратников в различных преступлениях.

Константинов утверждает, что региону был нанесен материальный ущерб, в связи с этим полуостров планирует делать акцент на «совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму».

«Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках <...> ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — «Газета.Ru»), подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов», — сказал парламентарий.

До этого Зеленский назначил полковника Александра Пивненко новым командующим нацгвардией Украины

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.