В Европе назвали возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что в первую очередь от переданных Киеву кассетных боеприпасов пострадают мирные украинцы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», — написал евродепутат.

Парламентарий призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) вмешаться, чтобы «остановить это безумие».

До этого стало известно, что США планируют направить Украине в числе кассетных боеприпасов старые модели, которые не срабатывают сразу в 14% случаев.

Накануне стало известно, большая часть демократов осуждают решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, представители партии намерены предложить законопроект о запрете передачи таких снарядов в качестве военной помощи.

До этого президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Байден отметил, что конфликт на Украине зависит от боеприпасов. По его словам, у Украины они кончались, а у США их также мало.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.