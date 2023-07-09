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В НАТО столкнулись с проблемой при открытии офиса альянса в Японии

NHK: открытие офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции Франции

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Reuters

Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу. Об этом сообщает NHK.

Телеканал основывает свою оценку на словах неназванного представителя Елисейского дворца, который 7 июля рассказал журналистам, что зоной деятельности НАТО является Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса в Японии.

Он также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «четко озвучил эту позицию генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу». Между тем открытие офиса альянса в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов-участников НАТО.

До этого генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится в Европу для участия в саммитах НАТО и Япония — Евросоюз

В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии – в регулярном саммите Япония — ЕС.

Мацуно заявил, что Кисида будет говорить о важности укрепления отношений Японии и НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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