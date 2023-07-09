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В Китае указали на раскол в НАТО и усиление контроля США

GT: продление срока Столтенберга на год говорит о расколе в НАТО и усиление контроля США

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на его посту еще на один год говорит о разногласиях внутри альянса. Об этом сообщает The Global Times.

Издание подчеркивает, что на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта блокировка кандидатов на пост генсекретаря НАТО и очередное переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри альянса и ужесточающийся контроль США.

По мнению профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэна И, Вашингтон не является лидером в НАТО, а его хозяином. Поэтому альянс нуждается в руководителе, который разделяет проамериканскую позицию и продвигает ее среди остальных стран-членов. Столтенберг является идеальной кандидатурой, отметил он.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он останется на посту генсека альянса еще на год — до 1 октября 2024 года.

30 июня сообщалось, что решение о продлении срока полномочий Столтенберга будет формально утверждено ориентировочно 4 июля. Отмечалось, что представители военно-политического блока не смогли согласовать новую кандидатуру на пост генсека альянса, которую одобрили бы все страны НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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