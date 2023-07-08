Посол Латвии в Германии Алда Ванага заявила, что прием Украины в НАТО в ходе конфликта невозможен. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет исторический саммит, на котором должен прозвучать четкий сигнал о том, как мы можем лучше защитить восточный фланг НАТО и что существует план, как может быть принята Украина в НАТО», — сказала Ванага.

Она также отметила, что гарантии безопасности Украины до вступления в Североатлантический альянс обсуждаются.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. Макгрегор добавил, что Москва до сих пор не взяла под контроль этот город из-за того, что российский президент не стремится к эскалации конфликта и защищает только российские территории.

Он отметил, что Североатлантический альянс может спровоцировать обострение кризиса итогами саммита в Вильнюсе.

Ранее премьер Венгрии вспомнил, как Путин оценивал украинскую армию перед началом СВО.