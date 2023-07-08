Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства республики.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Там же указано, что обязанности главы республики временно исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Ранее Кадыров заявил о важности института семьи в Чечне.

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни и вышел в прямой эфир в соцсетях вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который якобы исчез после сообщений о ранении в зоне спецоперации на Украине. При этом парламентарий показал дату на телефоне «специально для тех, кто не верит и распространяет сплетни», а чеченский лидер заявил, что они будут жить «коротко, но достойно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.