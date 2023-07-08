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В Госдуме предложили реабилитационный сертификат для участников СВО

Глава СРЗП Миронов предложил ввести реабилитационный сертификат для участников СВО

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Сергей Миронов предложил ввести реабилитационный сертификат для участников СВО, передает РИА Новости.

По его словам, по этому сертификату участники СВО должны будут получать медицинскую помощь и проходить реабилитацию в государственных и частных клиниках.

Ранее Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, которое позволит студентам-участникам СВО перевестись с платной на бесплатную форму обучения.

Постановление утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе. Инициатива устанавливает правила перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах, которые финансируются за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Это делается для того, чтобы студенты-участники СВО могли перевестись с платного на бесплатное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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