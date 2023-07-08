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Эрдоган заявил, что Турция не дала возможность испортить отношения страны с Россией

Эрдоган: Турция поддерживает тесный диалог с Россией и не дала испортить отношения с ней

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во время выступления в Байбурте, что страна поддерживает взаимодействие с российской стороной и не дала желающим возможность испортить с ней отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. «Военное лобби», используя оппозицию в стране, пыталось бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией… С господином Путиным поддерживаем тесный диалог», — сказал президент.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике главы российского государства Владимира Путина пока отсутствует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

7 июля в Стамбул на встречу с Эрдоганом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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