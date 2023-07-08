В МИД РФ усомнились в искренности слов Киева о применении кассетных боеприпасов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в правдивости обещаний Украины отчитываться перед Соединенными Штатами о применении кассетных боеприпасов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении сотрудница МИД говорила о пяти принципах при использовании кассетных боеприпасов, которые назвал министр обороны Украины Резников. Эти принципы подразумевают «строгий учет» и «отчет» снарядов.

«Кому он это рассказывает? Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — написала Захарова.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия не будет применять кассетные боеприпасы для ударов по территории Российской Федерации.

8 июля член палаты представителей Соединенных Штатов от Демократической партии Бетти МакКоллум заявила, что Вашингтону нужно уничтожить запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их украинской армии.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.