Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в августе

Президент РФ Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в августе. Об этом он заявил, выступая на митинге в Байбурте.

Глава государства заявил, что 7 июля Турция принимала президента Украины Владимира Зеленского.

«А в августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным», — сказал он.

Эрдоган отметил, что власти страны пытаются защитить страну «от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года».

Накануне Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом.

Находясь в Турции, он поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым, в частности, они обсудили «оборонное сотрудничество» и «зафиксировали сроки начала учебной миссии» для украинских пилотов на истребителях F16. Украинский лидер также побеседовал с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, с которым, по словам Зеленского, скоординировали позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

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