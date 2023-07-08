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Итальянский сенатор раскритиковал решение США передать Киеву кассетные боеприпасы

Итальянский сенатор считает безумием решение США передать Киеву кассетные боеприпасы

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Gabriel Jenko/Reuters

Итальянский сенатор Джузеппе де Кристофаро раскритиковал решение США передать Украине кассетные боеприпасы, передает агентство ANSA.

По его словам, эти боеприпасы запрещены конвенцией Осло, поэтому их отправка является «последним безумием» конфликта, который рискует никогда не закончиться.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды.

Байден отметил, что конфликт на Украине зависит от боеприпасов. По его словам, у Украины они кончались, а у США их также мало.

До этого заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что у Соединенных Штатов есть сотни тысяч кассетных боеприпасов, однако страна не намерена объявлять, какое их количество получит Украина.

Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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