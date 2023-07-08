Французский политик: Зеленский планирует купить реакторы РФ у Болгарии за счет ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter раскритиковал планы президента Украины Владимира Зеленского договориться с Болгарией о передаче оборудования с двух российских реакторов АЭС «Белене» украинской компании «Энергоатом».

Ранее портал Euractiv сообщил, что Украина ведет переговоры с Болгарией о покупке российских ядерных реакторов за счет средств Евросоюза.

«Пока Франция и ЕС стреляют себе в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского покупает российские атомные реакторы, да еще за наши деньги! Когда уже кончится эта шутка?!» — написал он.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, писал, что Болгария намерена продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.

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