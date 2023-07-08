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Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже

Госпогранкомитет Белоруссии: Литва использует каналы международных сообщений для шантажа

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Janis Laizans/Reuters

Госпогранкомитет Белоруссии, комментируя закрытие погранперехода «Мядининкай», заявил, что Литва использует каналы международных сообщений для «шантажа».

В Литве пояснили, что при въезде в страну в пункте пропуска «Мядининкай» гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС, что и стало причиной закрытия пункта.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова пропускать людей и транспорт, а ответственность за обострение обстановки и за очереди лежит на Литве.

До этого стало известно, что генеральное командование польской армии сообщило об усилении военного контингента на границе с Белоруссией.

2 июля заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что иностранная военная авиация совершает до 30 полетов у границ государства в сутки.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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