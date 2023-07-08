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Захарова высказалась о ситуации с «Северными потоками»

Захарова: данные по «Северным потокам» не достигают аудитории из-за действий Запада

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Swedish Coast Guard/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны делают все, чтобы информация относительно подрывов «Северных потоков» не достигала широкой аудитории. Об этом говорится в ее комментарии на сайте телеканала «Звезда».

«Очевидно, и все это понимают, что коллективный Запад делает все, для того чтобы информация, материалы, данные по подрыву «Северного потока» не достигали широкой аудитории», — сказано в тексте комментария представителя МИД, которая обратила внимание, что страны Запада обладают широкими возможностями для распространения информации и пользуются этим, когда это нужно им.

По ее словам, в РФ «прекрасно знают, кто был выгодополучателем» от подрывов «Северных потоков».

До этого стало известно, что делегация России запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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