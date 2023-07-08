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В Кремле рассказали, состоится ли телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом

Песков заявил, что у Путина в планах пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

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Alexander Zemlianichenko/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике главы российского государства Владимира Путина пока отсутствует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Пока нет», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента России телефонный разговор с Эрдоганом.

7 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин может посетить Турцию в августе. Турецкий лидер также отметил, что Анкара продолжает вести переговоры с российской и украинскими сторонами по вопросам обмена военнопленных.

До этого в Стамбул на встречу с Эрдоганом прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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