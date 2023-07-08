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В Кремле рассказали, состоялся ли телефонный разговор президентов РФ и Турции

Песков сообщил, что Путин еще не созванивался с Эрдоганом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин еще созванивался с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом после его стамбульских переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нет», — ответил пресс-секретарь российского главы государства на вопрос, состоялся ли уже такой телефонный разговор.

Информации о том, значится ли в рабочем графике Путина телефонный разговор с президентом Турции, сейчас нет.

Перед этим Песков обращал внимание, что определенности по встрече президентов РФ и Турции нет.

Эрдоган в ночь на субботу, 8 июля, утверждал, что визит президента России может состояться в ближайший месяц. Согласно данным A Haber, ожидается очная встреча между главами Турции и России, при этом необязательно на турецкой территории.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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