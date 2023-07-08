Зеленский обсудил с премьером Нидерландов военное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте военное сотрудничество и сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.

Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия на остров Змеиный, расположенный в Одесской области.

На кадрах украинский лидер направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака, а также полностью экипированных людей. Перед тем, как пройти на сушу, Зеленский и Ермак надели на себя бронежилеты.

В конце февраля 2022 года Вооруженные силы России взяли под контроль остров Змеиный, однако 30 июня Министерство обороны страны объявило о выводе гарнизона. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято с целью показать, что российская сторона не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.