Зеленский заявил, что «скоординировал позиции» с премьером Португалии перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, чтобы «скоординировать позиции» перед саммитом НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рад возможности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на грядущем саммите НАТО в Литве, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что лидеры стран – членов альянса намерены «погрузиться» в вопрос об отношениях военного блока с Киевом.

Лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе 11–12 июля. Ожидается также, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие и будет настаивать на принятии Украины в альянс. Ранее Зеленский заявил в своем обращении к украинцам, что саммит в литовской столице станет «ключевым моментом» для общей безопасности в Европе.

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