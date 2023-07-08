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В Крыму оценили шансы перехода полуострова под контроль Украины

Константинов заявил об отсутствии у Украины реальных планов по возврату Крыма

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Alexey Pavlishak/Reuters

У правительства Украины нет каких-либо реальных планов по возвращению Крыма и все подобные утверждения только часть идеологической информационной кампании Киева, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщается в эфире «Соловьев Live».

«Нужно иметь в виду информационную кампанию, идеологическую: Крым им не нужен. Крым никогда им принадлежать не будет, это утерянная навсегда и не принадлежавшая им никогда территория», — подчеркнул Константинов.

Как добавил глава парламента региона, каких-либо реальных планов у Украины или США вокруг Крыма и контроля над ним нет.

«Все, что вбрасывается, — это для повышения ставок при предстоящих переговорах о мире...», — уверен парламентарий.

До этого глава парламента Крыма назвал трепом угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль. Константинов указал, что со стороны Киева поступают угрозы «уничтожить крымчан» уже на протяжении последних девяти лет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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