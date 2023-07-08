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Экс-адвоката Трампа хотят лишить лицензии за попытку сорвать выборы президента

Экс-юрист Трампа Джулиани может потерять лицензию из-за сомнений в исходе выборов 2020 года

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Joshua Roberts/Reuters

Комитет по дисциплине адвокатов в Вашингтоне пришел к выводу, что бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани должен быть лишен адвокатского статуса за «легкомысленные» и «деструктивные» попытки сорвать выборы главы государства 2020 года в поддержку политика, пишет Politico. По информации издания, комиссия из трех человек обвинила юриста в том, что он заявлял о массовых фальсификациях в ходе голосования, не имея никаких доказательств.

Как отмечает Politico, Джулиани планирует оспорить выводы комитета перед большим советом по адвокатской дисциплине. Издание также добавляет, что решение о его окончательном лишении адвокатской лицензии или ином наказании будет принято Апелляционным судом округа Колумбия.

Еще в 2021 году Джулиани потерял право заниматься юридической практикой в штате Нью-Йорк, опять-таки из-за помощи Трампу в его попытке отменить итоги выборов 2020 года, на которых он проиграл демократу Джо Байдену. Впрочем, решение регионального суда не лишило юриста статуса адвоката.

Ранее Джулиани назвал США «фашистским государством».

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