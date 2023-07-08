Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай.

«Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия готова пропускать людей и транспорт, а ответственность за обострение обстановки и за очереди лежит на Литве.

До этого стало известно, что генеральное командование польской армии сообщило об усилении военного контингента на границе с Белоруссией.

2 июля заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что иностранная военная авиация совершает до 30 полетов у границ государства в сутки.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.