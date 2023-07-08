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Президент Молдавии связала мир в стране с конфликтом на Украине

Президент Молдавии Санду заявила, что уверена в «победе» Украины

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду опубликовала заявление на фоне 500-го дня специальной военной операции России на Украине. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она отметила, что конфликт не затронул Кишинев якобы благодаря Киеву.

«Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению мирного населения у нас в Молдове мир. Мы солидарны с Украиной и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать ее <…> Украина победит», — написала Санду.

Она также добавила, что Молдавия продолжит пропускать через свою территорию украинскую продукцию. Санду подчеркнула, что Кишинев поддержит усилия Киева по «призыву России к ответу».

Россия начала специальную военную операцию на Украине в конце февраля 2022 года в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов того же года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ. При этом западные государства в ответ на действия Москвы ввели масштабные антироссийские санкции.

Ранее бывший молдавский президент Игорь Додон предупредил о планах Запада использовать Молдавию против России.

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