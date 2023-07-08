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Крым готовит второй иск к Украине

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о подготовке иска к Киеву об энергетическом ущербе

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Depositphotos

Крым готовит второй иск к Украине о возмещении ущерба в связи с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание», — подчеркнул Константинов.

Этот ущерб, нанесенный Украиной Крыму, посчитать будет легче, считает Константинов. По его словам, в него будут включены расходы на строительство энергомоста, на приобретение генераторов в соцучреждения и др. Именно благодаря поддержке России полуостров энергетически независим от Украины, отметил парламентарий. При этом Украина не имела право разрушать систему энергоснабжения, так как она была построена в период СССР.

Несколькими днями ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе от водной блокады полуострова на более чем 152 миллиарда рублей. Ущерб может превысить триллион рублей, если к иску присоединятся частные организации и индивидуальные предприниматели.

Полуостров был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года: в результате подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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