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В Госдуме отреагировали на переговоры Зеленского с Эрдоганом

Слуцкий после встречи Зеленского с Эрдоганом напомнил о позиции России о статусе Украины

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Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости отреагировал на переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, ответив, что требование России по нейтральному статусу Украины осталось прежним.

Он подчеркнул, что Россия настаивала на нейтральном статусе соседней страны еще в конце марта прошлого года на переговорах в Стамбуле.

Позиция не изменилась», — подчеркнул Слуцкий

Парламентарий признался, что в России внимательно следили за ходом переговоров лидеров Украины и Турции, в том числе в части украинского конфликта.

«Итоги предстоит обсудить и анализировать после получения более детальной информации», — добавил он.

7 июля Эрдоган ходе пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил, что Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку.

Также президент Турции отметил, что Украина имеет право на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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