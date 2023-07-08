Молдавский дипломат допустил изменения в конституции в случае военных угроз

Молдавия в будущем может с согласия абсолютного большинства населения пересмотреть положения конституции о военном нейтралитете, заявил бывший глава Министерства иностранных дел, посол республики в Германии Аурелиу Чокой. Об этом сообщается в интервью Reservistenverband.

По словам политика, изменения в конституции республики могут быть внесены, если возникнут риски военных угроз.

«Что касается перспектив вступления в НАТО, могу лишь сказать, что они зависят от прямых военных угроз, с которыми столкнется Молдавия. Если окажется, что риски непосредственные, я не исключаю, что мы можем прибегнуть к пересмотру статуса военного нейтралитета...» — добавил Чокой.

Как пояснил экс-глава МИД Молдавии, соответствующие поправки должно поддержать большинство жителей страны.

Также уточняется, что военный нейтралитет не означает отсутствия международного сотрудничества для укрепления обороноспособности, пояснил Чокой.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.