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Молдавский дипломат допустил изменения в конституции в случае военных угроз

Экс-глава МИД Молдавии Чокой не исключил пересмотр положений конституции о нейтралитете

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия в будущем может с согласия абсолютного большинства населения пересмотреть положения конституции о военном нейтралитете, заявил бывший глава Министерства иностранных дел, посол республики в Германии Аурелиу Чокой. Об этом сообщается в интервью Reservistenverband.

По словам политика, изменения в конституции республики могут быть внесены, если возникнут риски военных угроз.

«Что касается перспектив вступления в НАТО, могу лишь сказать, что они зависят от прямых военных угроз, с которыми столкнется Молдавия. Если окажется, что риски непосредственные, я не исключаю, что мы можем прибегнуть к пересмотру статуса военного нейтралитета...» — добавил Чокой.

Как пояснил экс-глава МИД Молдавии, соответствующие поправки должно поддержать большинство жителей страны.

Также уточняется, что военный нейтралитет не означает отсутствия международного сотрудничества для укрепления обороноспособности, пояснил Чокой.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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