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В США выступили за тесный диалог с Китаем

Глава минфина США Йеллен заявила, что Вашингтону нужен тесный диалог с Пекином

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Pedro Pardo/Reuters

Власти США считают необходимым сохранение диалога с Китаем, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен, передает ТАСС. На встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Пекине она отметила, что этого требует текущая ситуация в мире.

«В условиях сложных глобальных экономических перспектив двум крупнейшим экономикам крайне необходимо тесно общаться и обмениваться мнениями о том, как мы реагируем на различные вызовы», — отметила Йеллен.

Она также добавила, что США и Китаю нужен прямой диалог по экономическим вопросам, чтобы высказывать опасения друг другу. Йеллен подчеркнула, что речь идет о тех или иных действиях, которые вызывают озабоченности у двух государств.

Министр финансов США прибыла с официальным визитом в Пекин еще 6 июля. В американских СМИ допускают, что ее визит не приведет к какому-то улучшению отношений Вашингтона с КНР, которые находятся не в лучшем состоянии последние четыре года. При этом в Белом доме не оставляют попытки наладить отношения с Китаем, в особенности после июньской поездки в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее в Китае назвали причину плохих отношений с США.

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