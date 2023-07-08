МИД: Россия встревожена очередным витком эскалации в Косово и Метохии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти РФ встревожены новым витком эскалации насилия в Косово и Метохии, где ситуация «выходит из-под контроля». Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства.

«Встревожены очередным витком эскалации насилия в сербском автономном крае Косово и Метохия. Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово», — сказано в сообщении представителя министерства.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград планирует запросить проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с угрозой жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии, а также потребовать от сил НАТО для Косово демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.