В МИД высмеяли обещания Украины по использованию кассетных бомб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала сомнения в том, что украинские власти будут действительно вести учет по кассетным боеприпасам, которые им собираются передать США. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на соответствующее обещание министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Резников назвал пять принципов, которых будут придерживаться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Среди них «строгий учет» и «отчет». Кому он это рассказывает? Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме», — написала Захарова.

Президент США Джо Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.