Байден дал предупреждение Си Цзиньпиню после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден призвал председателя Китая Си Цзиньпиня после его встречи с главой России Владимиром Путиным «быть осторожным», поскольку КНР зависит от инвестиций Запада. Об этом сообщает Reuters.

«Я сказал (Си Цзиньпину — Прим. ред.): это не угроза. Это наблюдение», — приводит агентство слова Байдена.

Американский лидер добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине 600 американских корпораций покинули российский рынок, а экономика Китая сегодня более зависима от Запада, чем соседнее государство.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с рабочим визитом 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина.

На этой неделе газета Financial Times писала, что во время визита в Москву Си Цзиньпин «с глазу на глаз» предостерег президента России от использования ядерного оружия в ходе спецоперации на территории Украины. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные утверждения вымыслом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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