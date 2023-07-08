В Финляндии оценили закрытие генконсульства страны в Петербурге

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что объявление России о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало чем-то совершенно новым для Хельсинки, передает Yle. По его словам, финская сторона не ожидала подобной реакции.

«У многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой «сюрприз» не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является [неожиданным]», — пояснил Ниинистё в интервью STT.

Он также добавил, что Россия открыла совершенно другое измерение, хотя в Хельсинки и не считают этот шаг значимой контрмерой. Ниинистё подчеркнул, что Финляндия готовит свой ответ действия Москвы, не уточнив, какой именно.

Информация о том, что Россия собирается закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге появилась еще 6 июля. Как заявили в российском МИД, эти меры начнут действовать с октября 2023 года. Вместе с данным объявлением Москва также приняла решение о высылке девяти финских дипломатов в ответ на схожий шаг Хельсинки. При этом в Twitter Ниинистё уже реагировал на действия России, обещая возможное прекращение работы российского генконсульства в городе Турку.

Ранее в России призвали пересмотреть отношения с Финляндией.