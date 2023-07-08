Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что тот «продает» мировой общественности ложную информацию об Украине, скрывая настоящее положение дел. Об этом политик сказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Все, что он (Байден – прим. ред.) говорит про Украину, — ложь», — сказал Кеннеди-младший.

Политик заявил, что если от него зависели решения США, он бы сразу инициировал мирные переговоры между Россией и Украиной.

Кеннеди также добавил, что Россия много раз пыталась избежать конфликта с Украиной и напомнил, как в 2019 году Зеленский стал президентом Украины именно из-за обещания подписать Минские соглашения.

В конце июня Кеннеди-младший также заявлял, что власти США упустили множество шансов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик высказал мнение, что американские политики втянули Украину в опосредованную войну между Россией и Соединенными штатами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны